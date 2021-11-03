Эксперт оценил идею снижения разрешенной скорости в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Снижение разрешенной скорости в центре Москвы может увеличить пропускную способность дорог и позволит избежать заторов. Такое мнение РИА Новости высказал глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
"Нужно понимать, что на данный момент в России нештрафуемый порог – 20 километров в час. То есть формально для штрафа нужно, чтобы он ехал больше 50 километров в час. Власти, понимая, что существует вот этот порог в законодательстве, ограничивают реальную скорость передвижения", – пояснил эксперт.
О снижении максимальной разрешенной скорости до 30 километров в час ранее объявил Дептранс столицы. Изменения коснутся сразу нескольких улиц столицы: Малой Дмитровки, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварки, а также прилегающих к ним переулков.
Солдунов полагает, что такая максимальная скорость является подходящей для данных улиц. Идея же, по словам эксперта, не является новой и используется во многих регионах страны.
"Из хорошего: любой знак, который выделяется, то есть водителю непривычно видеть знак 40 или 30 километров в час, он вызывает дополнительное внимание водителя, автомобилист становится более осмотрительным", – подчеркнул глава Всероссийского общества автомобилистов.
Он добавил, что мировой опыт показывает интересную тенденцию: снижение скорости в центрах городов увеличивает пропускную способность данных участков.
"Потому что человеку не нужно оттормаживаться, он заранее прогнозирует скорость, видит другие машины, и процесс проезда перекрестков идет быстрее", – пояснил Солдунов.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях. В случае принятия нового КоАП лихачей будут наказывать штрафами.
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