Эксперт оценил идею снижения разрешенной скорости в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снижение разрешенной скорости в центре Москвы может увеличить пропускную способность дорог и позволит избежать заторов. Такое мнение РИА Новости высказал глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

"Нужно понимать, что на данный момент в России нештрафуемый порог – 20 километров в час. То есть формально для штрафа нужно, чтобы он ехал больше 50 километров в час. Власти, понимая, что существует вот этот порог в законодательстве, ограничивают реальную скорость передвижения", – пояснил эксперт.

О снижении максимальной разрешенной скорости до 30 километров в час ранее объявил Дептранс столицы. Изменения коснутся сразу нескольких улиц столицы: Малой Дмитровки, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварки, а также прилегающих к ним переулков.

Солдунов полагает, что такая максимальная скорость является подходящей для данных улиц. Идея же, по словам эксперта, не является новой и используется во многих регионах страны.

"Из хорошего: любой знак, который выделяется, то есть водителю непривычно видеть знак 40 или 30 километров в час, он вызывает дополнительное внимание водителя, автомобилист становится более осмотрительным", – подчеркнул глава Всероссийского общества автомобилистов.

Он добавил, что мировой опыт показывает интересную тенденцию: снижение скорости в центрах городов увеличивает пропускную способность данных участков.

"Потому что человеку не нужно оттормаживаться, он заранее прогнозирует скорость, видит другие машины, и процесс проезда перекрестков идет быстрее", – пояснил Солдунов.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях. В случае принятия нового КоАП лихачей будут наказывать штрафами.