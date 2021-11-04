Пожар в здании бывшей гостиницы в Саратове потушен

Фото: телеграм-канал "Mash"

Пожар в здании бывшей гостиницы в Саратове удалось полностью потушить. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МЧС.

Как передает ТАСС, ликвидация возгорания была объявлена в 03:53 по московскому времени.

В тушении пожара участвовали 110 человек и 19 единиц пожарной техники. В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар ранее случился в объекте культурного наследия муниципального значения "Дом И. И. Зейферт" по адресу проспект Кирова, дом 18. Сигнал о возгорании поступил в 00:41 по московскому времени.

По уточненным данным, площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров.