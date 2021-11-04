Пожар в здании бывшей гостиницы в Саратове локализовали

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возгорание в здании бывшей гостиницы в Саратове удалось локализовать. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление регионального главка МЧС.

Локализация пожара произошла в 03:06 по московскому времени. В ведомстве добавили, что угрозы обрушения конструкции нет.

Уточняется, что огонь охватил объект культурного наследия муниципального значения "Дом И. И. Зейферт".

Пожар ранее случился в неэксплуатируемом здании по адресу проспект Кирова, дом 18. Сигнал о возгорании поступил в 00:41 по московскому времени.

В МЧС утверждали, что площадь возгорания составляет 2,4 тысячи квадратных метров. При этом сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.