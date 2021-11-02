На Чертановской улице в Москве загорелся трамвай

На Чертановской улице на юге столицы загорелся трамвай. Очевидцы сняли пожар на видео.

По информации столичного Дептранса, случилось все из-за того, что грузовик с прицепом, проезжавший мимо, оборвал провода. Те упали на крышу вагона, в результате чего загорелась пластиковая обшивка, которая защищает электрооборудование трамвая от осадков.

Сам состав не получил серьезных повреждений, сгорел лишь пластик. Никто не пострадал, водитель быстро среагировал и высадил всех пассажиров. Пожар уже потушили.