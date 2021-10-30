На Рублевском шоссе ликвидировали возгорание автобуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спасателям удалось ликвидировать возгорание автобуса на Рублевском шоссе. Пассажиров внутри транспорта не было. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

"В 19:34 был ликвидирован пожар на площади 15 квадратных метров, людей внутри автобуса не было. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Как сообщали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, загоревшийся автобус не является рейсовым и принадлежит частному автопарку. Из-за инцидента движение в сторону области было незначительно затруднено.

Ранее в ТиНАО вблизи станции метро "Прокшино" автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся. Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет.