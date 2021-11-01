Причиной обрыва провода на Чертановской улице мог стать грузовик с прицепом, пересекавший трамвайные пути. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Предполагается, что транспортное средство могло повредить контактную сеть. Оборвавшийся провод упал на крышу вагона, вызвав возгорание пластикового защитного кожуха, который защищает электрооборудование вагона от осадков.

"Обгорел только пластиковый кожух, сам вагон не пострадал. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра", – добавили в Дептрансе.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. Аварийные службы работают над восстановлением контактной сети трамвая.

Инцидент произошел около 21:15 на Чертановской улице, 50, в районе остановки "Кировоградские пруды". В результате происшествия никто не пострадал, поскольку водитель смог оперативно высадить пассажиров.

Трамваи №1 и №16 задерживаются. По их маршрутам временно работают автобусы.

