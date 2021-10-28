Прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела о хулиганстве на станции "Текстильщики"

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Столичная прокуратура утвердила обвинение троим фигурантам уголовного дела о хулиганстве в вагоне поезда на станции метро "Текстильщики", в ближайшее время его материалы будут переданы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет, обвиняемых по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц на транспорте общего пользования")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы уголовного дела будут направлены в Кузьминский суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне поезда.

Позже Черемушкинский суд Москвы принял решение об их аресте. Все трое пробудут под стражей до 15 декабря.