Свидетельница конфликта в вагоне столичного метро стала обвиняемой по делу

Свидетельница конфликта в вагоне метро стала обвиняемой по делу. Ей вменяют статью о нецензурной брани. Обоснованность такого наказания проверит прокуратура столичного метрополитена. Это уже второй громкий конфликт в метро за последний месяц.

12 октября на станции "Текстильщики" трое молодых людей стали оскорблять женщину, после того как она попросила их вести себя потише. В итоге троицу задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство, а позднее вызвали в отделение и москвичку.

Там, по ее словам, продержали три часа и составили протокол за мелкое хулиганство, якобы во время конфликта она ругалась матом. Насколько все было сделано по закону, сейчас проверяет прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.