СК возбудил уголовное дело после конфликта на станции метро "Текстильщики"

15 октября, 22:07
Фото: телеграм-канал “Агентство “Москва”
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство" после конфликта, произошедшего на станции метро "Текстильщики". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры.
"В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда. В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантами необходимых следственных действий", – говорится в сообщении.
Расследование дела продолжается.
Ранее МВД опубликовало видео конфликта на станции метро "Текстильщики".
Участникам конфликта на станции метро "Текстильщики" грозит до 15 суток ареста
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