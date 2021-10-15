СК возбудил уголовное дело после конфликта на станции метро "Текстильщики"

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Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство" после конфликта, произошедшего на станции метро "Текстильщики". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры.

"В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда. В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантами необходимых следственных действий", – говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается.

Ранее МВД опубликовало видео конфликта на станции метро "Текстильщики".

