МВД опубликовало видео конфликта на станции метро "Текстильщики"

МВД опубликовало видео конфликта в столичном метро. Инцидент произошел 12 октября.
Несколько мужчин стали приставать к девушке в вагоне поезда. За нее сначала заступился один пассажир, а затем – и остальные люди, находящиеся рядом.
Сотрудники полиции нашли нарушителей и составили на них протоколы о мелком хулиганстве.
Глава Следственного комитета РФ обратил внимание на этот конфликт. Он поручил руководителю ГСУ СК по Москве А. А. Стрижову доложить об обстоятельствах инцидента.
Москвичи поставили на место хулиганов, которые приставали к девушке в метро