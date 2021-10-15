МВД опубликовало видео конфликта на станции метро "Текстильщики"

Видео: пресс-служба УВД на Московском метрополитене

МВД опубликовало видео конфликта в столичном метро. Инцидент произошел 12 октября.

Несколько мужчин стали приставать к девушке в вагоне поезда. За нее сначала заступился один пассажир, а затем – и остальные люди, находящиеся рядом.

Сотрудники полиции нашли нарушителей и составили на них протоколы о мелком хулиганстве.

Глава Следственного комитета РФ обратил внимание на этот конфликт. Он поручил руководителю ГСУ СК по Москве А. А. Стрижову доложить об обстоятельствах инцидента.

