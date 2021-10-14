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Москва 24

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Происшествия

11:10

Бастрыкин взял на контроль конфликт между пассажирами метро Москвы

происшествия

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Глава Следственного комитета РФ обратил внимание на конфликт между пассажирами в вагоне поезда на станции "Текстильщики". Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве А. А. Стрижову доложить об обстоятельствах инцидента в Московском метрополитене", – говорится в сообщении.

До этого в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин стали приставать к девушке в вагоне поезда столичного метро. За нее сначала заступился один пассажир, а затем и остальные люди, находящиеся рядом.

По факту инцидента столичная полиция организовала проверку. Письменные заявления от участников инцидента в МВД не поступали. О пострадавших также не сообщалось.

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