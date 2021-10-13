Московская полиция проверяет видео с конфликтом пассажиров в вагоне метро

15:53
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Появившуюся в интернете видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне метро на станции "Текстильщики" проверяет полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
"Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро "Текстильщики", имевшего место 12 октября. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве проводится проверка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что письменные заявления от участников инцидента в полицию не поступали. Также нет информации о пострадавших.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой к девушке в вагоне метро начали приставать агрессивно настроенные приезжие. За нее сразу вступился другой пассажир, а чуть позже – и остальные люди, находившиеся рядом.
До этого трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку.
Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Им предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских.
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