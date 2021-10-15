Участникам конфликта в метро Москвы выписали протоколы за хулиганство

13:26
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В отношении участников конфликта в столичном метро составили протоколы за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД.
Инцидент произошел 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Между четырьмя гражданами произошла словесная перепалка.
Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене установили всех участников и доставили их в отдел полиции. В отношении всех задержанных составили протоколы по административной статье "Мелкое хулиганство". Материалы дела передали в суд.
Ранее глава Следственного комитета РФ обратил внимание на конфликт между пассажирами в вагоне поезда на станции "Текстильщики". До этого в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин стали приставать к девушке в вагоне поезда. За нее сначала заступился один пассажир, а затем и остальные люди, находящиеся рядом.
Москвичи поставили на место хулиганов, которые приставали к девушке в метро
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