Суд арестовал обвиняемых в хулиганстве на станции "Текстильщики"

Фото: СК РФ

Черемушкинский суд Москвы арестовал троих мужчин, обвиняемых в хулиганстве на станции "Текстильщики" столичного метрополитена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании трем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что все трое пробудут под стражей до 15 декабря текущего года.

Мужчины были задержаны ранее в субботу в порядке статьи 91 УПК РФ, им были предъявлены обвинения.

По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне поезда.

