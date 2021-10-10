Жириновский прокомментировал избиение мужчины в столичном метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с избиением мужчины в столичном метро. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

В частности, Жириновский назвал нападавших потенциальными убийцами.

"Сама сцена избиения показывает нутро людей, что-то такое зверское, человеконенавистническое. И здесь дело не в национальности, это может быть между людьми любой национальности, любой расы", – объяснил глава ЛДПР.

Кроме того, Жириновский выступил за самые жесткие сроки заключения для участников нападения.

"Самые тяжелые условия, далеко на Север", – сказал политик.

Он добавил, что в России следует создать систему отслеживания людей, вышедших на свободу из мест заключения. Такая мера поможет выявлять и предотвращать подобные инциденты, считает Жириновский.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.

Позднее в СК приняли решение наградить мужчину, заступившегося за девушку. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.