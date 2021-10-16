Правоохранители задержали обвиняемых в хулиганстве в поезде на станции "Текстильщики"

10:20
Фото: СК РФ
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые обвиняются в хулиганстве группой лиц в столичном метро. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.
"В настоящее время трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения", – сказал Иванова.
Она добавила, что расследование уголовного дела продолжается.
По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне поезда.
Ранее МВД опубликовало видео конфликта на станции метро "Текстильщики".
Участникам конфликта на станции метро "Текстильщики" грозит до 15 суток ареста
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