Оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале мужчина получил 15 суток

15 октября, 22:28
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Мужчину, который оскорбил женщину-контролера на Павелецком вокзале, арестовали на 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Женщина-контролер Светлова Татьяна 12 октября осуществляла контроль за соблюдением масочного режима на Павелецком вокзале. Нарушитель вырвал постановление из рук контролера, несколько раз оскорбил, начал издеваться и препятствовать ее работе", – рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что сообщники мужчины снимали происходящее на камеру.
Оскорбившего контролера мужчину признали виновным по части 1 статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Мелкое хулиганство".
"Любое насилие в отношении наших работников – недопустимо. Каждый контролер имеет при себе видеорегистратор, который фиксирует рабочий процесс, в том числе подобные инциденты. Те, кто проявляют агрессию по отношению к нашим работникам, будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с законом", – заявил руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов.
Ранее сообщалось о конфликте, произошедшем на станции метро "Текстильщики". Несколько мужчин стали приставать к девушке в вагоне поезда. За нее сначала заступился один пассажир, а затем – и остальные люди, находящиеся рядом.
Участникам конфликта на станции метро "Текстильщики" грозит до 15 суток ареста
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