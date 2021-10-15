Оскорбивший женщину-контролера на Павелецком вокзале мужчина получил 15 суток

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мужчину, который оскорбил женщину-контролера на Павелецком вокзале, арестовали на 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Женщина-контролер Светлова Татьяна 12 октября осуществляла контроль за соблюдением масочного режима на Павелецком вокзале. Нарушитель вырвал постановление из рук контролера, несколько раз оскорбил, начал издеваться и препятствовать ее работе", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что сообщники мужчины снимали происходящее на камеру.

Оскорбившего контролера мужчину признали виновным по части 1 статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Мелкое хулиганство".

"Любое насилие в отношении наших работников – недопустимо. Каждый контролер имеет при себе видеорегистратор, который фиксирует рабочий процесс, в том числе подобные инциденты. Те, кто проявляют агрессию по отношению к нашим работникам, будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с законом", – заявил руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов.

Ранее сообщалось о конфликте, произошедшем на станции метро "Текстильщики". Несколько мужчин стали приставать к девушке в вагоне поезда. За нее сначала заступился один пассажир, а затем – и остальные люди, находящиеся рядом.

