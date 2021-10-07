Новости России: в Дагестане после недельных осадков рухнула стена древней крепости

В Дагестане рухнула часть стены Гунибской крепости XIX века. Пострадала кладка у главной достопримечательности – "Ворот Шамиля". Их возвели после окончания Кавказской войны. Сооружение пережило не одну битву, но не справилось с дождями. За неделю осадков почва просела, стена не выдержала и рухнула на глазах у туристов. Впрочем, местные краеведы винят в разрушении крепостной стены не только непогоду. Считают, что проблема больше в человеческом безразличии к памятникам истории. Якобы, за все время никто не пытался привести стену в порядок и поддерживать ее в нормальном состоянии.

А под Нижним Новгородом на Волге забил "черный гейзер". Видео, где из воды вырывается столб неизвестной жидкости опубликовали в соцсетях. На место выехали инспекторы Росприроднадзора. Гейзера уже не было. Взяли только пробы воздуха, чтобы выяснить, нет ли опасности для людей. Предполагают, что этот "гейзер" возник из-за прорыва магистрального газопровода. Сейчас выясняют, кто собственник трубы и могут ли возникнуть новые аварии.

В Нижегородской области, а также в соседней Мордовии, горят леса. На этот момент зафиксировано почти 150 очагов. И одна из причин – аномально сухая и жаркая не по сезону погода. Особенно серьезная ситуация в природном заповеднике. Там из-за сильного порывистого ветра – до 20 метров в секунду – огонь распространился на большой территории. Подразделения МЧС дежурят у 16 населенных пунктов, которые находятся вблизи национального парка. Это тот самый заповедник, где в конце августа в огненной ловушке оказались более 50 пожарных. В итоге их спасли коллеги, которым удалось пробиться к пожарным сквозь горящий лес.

В Красноярске школьники поздравили педагогов с Днем учителя под портретом Сталина. Видео из актового зала школы номер 3 выложили родители. На кадрах несколько детей разыгрывают сценку, а над ними надпись "С Днем учителя, товарищи" и портрет Иосифа Сталина. Несколько преподавателей в зрительном зале сидят в красных галстуках. Завуч школы пояснила, что это была всего лишь стилизация определенного времени, чтобы мероприятие было интересней.

Санкт-Петербург останется без Медного всадника. Одну из главных достопримечательностей города – памятник на Сенатской площади – закроют на реставрацию. В основном из-за постамента, который начал разрушаться. В первую очередь приведут в порядок ноги коня. Еще в 1976 году на них появились трещины, куда специалисты поместили специальные вставки из бронзы. Планируют, что памятник после реставрации вновь увидят в мае 2022 года.

А в Рязанской области кабаны показали пример, как нужно правильно переходить дорогу. В райцентре Касимов сняли, как стадо кабанов пересекает проезжую часть. Делаю это они по всем правилам – по пешеходному переходу перед лежачим полицейским. На этом урок заканчивается, животные пролезают под заграждением и скрываются в темноте под восторженные возгласы водителей и пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.