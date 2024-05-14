Нарышкин: масштабный военный конфликт возможен при условии выгоды для Запада

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Крупномасштабный военный конфликт возможен, если западные страны посчитают для себя это выгодным и безопасным. Об этом заявил кандидат на должность директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на пленарном заседании Совфеда.

Он рассказал, что у СВР есть сведения о том, что некоторые западные политики считают возможным развязывание конфликта для удержания своей гегемонии. Однако, продолжил он, есть и ответственные политики, которые могут объединиться и не допустить конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия. СВР вместе с партнерскими спецслужбами внимательно мониторит ситуацию в этой сфере, заверил Нарышкин.

Он также добавил, что страны Запада в случае потенциального полномасштабного конфликта с РФ хотели бы истощить ее материальные и людские ресурсы и возложить ответственность за случившееся на Москву и евразийские страны.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров увидел в действиях Запада угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Он считает, что в мире также наблюдается кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения, что, по его мнению, говорит о глубокой деградации в сфере международной безопасности.

