Машины в Сочи из-за подтоплений уходят под воду

Туристы поделились кадрами из подтопленных районов Сочи. Из-за сильного ливня некоторые улицы города стали похожи на реки.

Автобусы и грузовики справляются, а легковушки по самый бампер уходят под воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.