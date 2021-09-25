Туристам рассказали о самых популярных направлениях в бархатный сезон

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В период бархатного сезона из заграничных направлений россияне предпочитают Армению, Узбекистан, Киргизию и Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.
В список из 20 самых популярных стран также вошли Греция, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Египет, Черногория.
С наступлением холодов число бронирований авиабилетов за границу увеличилось на 13%. Спрос на перелеты внутри России, напротив, снизился примерно на 5%.
Аналитики отмечают, что в сентябре также произошло снижение среднего чека за перелет по РФ. Он сократился до 6,3–6,6 тысячи рублей в одну сторону.
Среди внутренних направлений в сентябре-октябре наиболее востребованными являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапа, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Махачкала.
Ранее туристам рассказали, при каких условиях можно посетить Грецию. С собой должен быть сертификат о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа. Подойдет и справка о перенесенном ковиде. Заранее нужно заполнить специальную форму онлайн, а на границе предъявить отельный ваучер.
На популярных среди россиян курортах начался бархатный сезон
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