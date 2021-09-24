Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Грецию

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Греция несколько раз меняла правила для туристов. По новым, экспресс-тесты на антиген на месте проводят только непривитым. Хотя на практике проверяют выборочно.

С собой должен быть сертификат о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа. Подойдет и справка о перенесенном ковиде. Заранее нужно заполнить специальную форму онлайн, а на границе предъявить отельный ваучер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.