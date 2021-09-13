Названы самые популярные зарубежные направления в бархатный сезон

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У россиян наибольшей популярностью среди зарубежных направлений в бархатный сезон пользуются Армения и Киргизия, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Туту.ру".

Как уточняется, были проанализированы бронирования авиабилетов с вылетами за рубеж в период с 1 сентября по 15 октября. У самостоятельных туристов доля зарубежных бронирований, согласно результатам исследования, составляет 7,2%, год назад было не более 3%.

Лидерами по бронированиям стали Армения и Киргизия, при этом их доли по сравнению с прошлым годом увеличились примерно втрое. В сумме на эти страны пришлось 29,1% оформленных авиабилетов.

Также у россиян популярностью пользуются Азербайджан, Молдавия, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Грузия, затем идет Турция.

Кроме того, в перечень востребованных стран в бархатный сезон вошли Греция, Кипр, Болгария, Германия, Черногория и Сербия.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на новогодние праздники российские туристы практически не покупают путевки, есть только единичные бронирования.

Она полагает, что спрос в лучшем случае может оживиться в октябре. Но больше надежд, по ее словам, возложено именно на создание коллективного иммунитета и ослабление ограничений.