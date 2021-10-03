Синоптик предупредил о зимней погоде в ряде регионов России в ближайшие дни

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В Магаданской области, Туве и на Чукотке, где уже сформировался снежный покров, устанавливается зимняя погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие дни в этих регионах ожидается низкая температура воздуха. Кроме того, подчеркнул синоптик, на севере Камчатского края 3 и 4 октября ожидается метель.

"В Магадане ночные температуры достигают минус 9 градусов, а дневные – около 0 градусов. На Камчатке <...> прогнозируется сильный дождь, на севере – со снегом. Кроме того, ветер будет до 30 метров в секунду. То есть будет метель", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

В Туве, отметил метеоролог, погодные условия не позволят растаять снежному покрову. Ночные температуры в этом регионе достигают –8 градусов.

"В Туве очень рано установился снежный покров. Сейчас трудно говорить, временный он или нет", – добавил синоптик.

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской, Новосибирской и Томской областях. Об этом Вильфанд рассказал ранее.

В Свердловской области ночная температура воздуха составит 1–6 градусов мороза, днем прогнозируется около 5 градусов тепла. В Челябинской области ожидается 7 градусов мороза ночью и 5–8 градусов тепла днем. В Новосибирской, Омской и Томской областях ночные температуры составят 1–4 градуса ниже нуля, днем – около 5 градусов тепла.

Европейская часть России, наоборот, находится в теплой части антициклона, отметил научный руководитель Гидрометцентра, температура воздуха там будет на 4 градуса выше климатической нормы.