Россиян предупредили о погодных аномалиях в ближайшие дни

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Из-за мощного антициклона в ближайшие дни россиян ожидают погодные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в холодной части антициклона оказались Челябинская, Свердловская, Курганская, Омская, Новосибирская и Томская области. Там прогнозируется аномально холодная погода с отклонениями от климатической нормы.

"Будут отрицательные температуры ночью, небольшие положительные температуры днем. Очень холодно будет и на юге Западной Сибири", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Свердловской области ночная температура воздуха составит 1–6 градусов мороза, днем прогнозируется около 5 градусов тепла. В Челябинской области ожидается 7 градусов мороза ночью и 5–8 градусов тепла днем. В Новосибирской, Омской и Томской областях ночные температуры составят 1–4 градуса ниже нуля, днем – около 5 градусов тепла.

Европейская часть России, наоборот, находится в теплой части антициклона, отметил Вильфанд, температура воздуха там будет на 4 градуса выше климатической нормы.

В Калининградской области ожидается 15–21 градус тепла, в Ленинградской области – 12–13 градусов тепла, в Псковской и Новгородской областях – 11–16 градусов тепла.

"Даже в Мурманской, Вологодской областях, Карелии – 8–12 градусов. <...>. Это просто замечательная погода", – сказал синоптик.

Ранее руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков рассказал, что погодные аномалии стали встречаться чаще, чем раньше, поэтому предстоящей зимой их вероятность достаточно велика.

Он отметил, что повышается так называемая нервозность климата, поэтому прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее. По словам Яблокова, из-за этого метеорологи в последнее время сталкиваются с большими трудностями, поэтому прогнозы часто бывают неточными.