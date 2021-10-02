Проверку проведут по факту столкновения грузовика и поезда под Пензой

Фото: МЧС России

Следственный комитет РФ начал проверку после столкновения грузовика и поезда в Пензенской области, передает ТАСС.

"Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят комплекс проверочных мероприятий", – рассказали в ведомстве.

Обстоятельства происшествия также устанавливают представители Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее стало известно, что на 82-м километре перегона Лунино – Гольцовка грузовик с автокраном столкнулся с поездом Адлер – Томск. В результате аварии три вагона сошли с рельсов, но никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в сентябре поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана. Состав следовал по маршруту Сиэтл – Чикаго. В результате аварии пострадали более 50 человек.