Ученые выяснили, для чего мутирует коронавирус

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Коронавирус мутирует, чтобы более быстро и эффективно распространяться воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли специалисты Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сообщает "Газета.ру".

В рамках исследования, они сравнили штаммы вируса "Альфа" и "Дельта" с более ранними его вариантами. Оказалось, что более новые мутации SARS-CoV2, попадая в капли воды, способны перемещаться на них по воздуху на большие расстояния и оседать в легких человека, который их вдохнет.

Кроме того, другое исследование показало, что люди, зараженные вариантом "Альфа", выдыхают примерно в 42 раза больше частиц этого патогена, чем те, у кого выявили более ранние штаммы коронавируса.

До этого американские биологи определили причину множества необычных симптомов, которые сохраняются после формального выздоровления от COVID-19. Им удалось выяснить, что коронавирус нарушает нормальную работу рецептора ACE2, который задействован во множественных процессах в организме и отвечает за его здоровую работу.

