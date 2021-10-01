Иммунолог предупредил россиян о "потомках" штамма "Дельта"

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"Дельта"-штамм коронавируса в России является доминирующим, он вытеснил все остальные варианты SARS-CoV-2, однако оказаться сильнее могут только "потомки" "Дельты", рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Заразность штамма "Дельта" очень высокая. В сравнении с "уханьским" штаммом есть огромный скачок заразности. <...> Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно "потомки" линии коронавируса "Дельта". Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут "потомки" линии "Дельта", – рассказал он в интервью радио Sputnik.

Пока же, считает Крючков, нет таких штаммов, которые могли бы обогнать "Дельту" в эволюционной гонке. В качестве примера он привел "Мю"-штамм. По словам врача, для России этот вариант коронавируса не представляет большой опасности, поскольку у него нет особых преимуществ, которые помогли бы занять ему доминирующую позицию вместо "Дельты".

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что в окружающей среде находится гораздо больше коронавируса, чем можно предположить.

В качестве примера биолог привела исследование английских ученых о переносчиках инфекции среди пассажиров авиарейсов. В ходе работы специалистам удалось выяснить, что 2% пассажиров с отрицательными тестами на коронавирус являлись переносчиками инфекции. При этом среди пожилых людей переносчиков оказалось еще больше.