Ученые РФ создали программу для принятия решений о госпитализации пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) создали программу, которая помогает в принятии решения о госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте РАН.
По мнению ученых, разработка позволит повысить эффективность работы медучреждений, избежать очередей из автомобилей скорой помощи и учесть фактор неопределенности.
"Мы предложили компьютерную модель, которая осуществляет поддержку диспетчерского центра скорой помощи при экстренной госпитализации большого количества заболевших в условиях пандемии. Модель учитывает множество факторов, в их числе – сообщения о симптомах заболевания, количество доступных госпиталей и степень их загруженности, возраст пациента, скорость обследования и приема, удаленность места жительства от госпиталей", – рассказал один из авторов работы Николай Тесля.
В РАН отметили, что в начале пандемии Минздрав разработал регламент действий для принятия решений о госпитализации. Однако со стремительным изменением хода пандемии увеличивается количество параметров, указывающих на необходимость госпитализации. Их оценка и отслеживание становятся для диспетчера довольно сложной задачей.
"Мы собрали данные со станций скорой помощи в двух районах Санкт-Петербурга. Они включают полностью обезличенную информацию о пациентах и врачах: возраст, симптомы, предварительный диагноз для пациента и общую продолжительность смены, время, проведенное у пациента, возраст и пол для медперсонала. Оказалось, что некоторые из исследованных факторов действительно могут повлиять на скорость и эффективность принятия решений", – отметил Тесля.
Программа предоставляет диспетчеру решение, которое максимально эффективно согласовывает действия пациентов и их родственников, больниц, центров КТ и бригад скорой помощи. Расчеты показали, что модель может просчитывать около 6 миллионов решений менее чем за 10 минут, выбирая из них те, которые обеспечивают наиболее быструю транспортировку и прием больного.
"Исследования этих процессов в других странах показали, что повальная госпитализация всех, у кого появляются хоть какие-то симптомы, приводит к ненужной переполненности госпиталей. Людей просто негде размещать, при этом смертность от коронавируса увеличивается. Поэтому вопрос о том, как распределить заболевших с учетом ограниченности ресурсов, является ключевым для системы здравоохранения в условиях пандемии", – добавил Тесля.
Ученые планируют до конца года повысить точность программы, привлекая данные из медучреждений Санкт-Петербурга.
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