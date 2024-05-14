Культурно-досуговый центр на улице Грина готов на 75 процентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

К настоящему моменту строительная готовность культурно-досугового центра в районе Северное Бутово составляет 75 процентов. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Объект строится на участке площадью 0,66 гектара по адресу улица Грина, владение 1, корпус 3. В настоящее время выполнено остекление здания, сейчас идут отделочные и фасадные работы. Его запроектировали таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий", – заявил он.

Загрутдинов также уточнил, что культурно-досуговый центр будет разделен на три зоны: зрелищную, клубную и административную. Кроме того, он отметил, что за исключением главного входа в здании центра будет и другой. Им смогут пользоваться посетители клубной зоны.

В зрелищной части центра будет расположен концертный зал, вмещающий до 300 посетителей. Там же будут находиться артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. В зале можно будет организовывать кинопоказы, а также проводить спектакли и концерты. В этих целях там предусмотрена система постановочного освещения, уточнил глава департамента.

В клубной зоне, по его словам, планируется оборудовать студию раннего развития детей. Там же будут находиться помещения для занятий живописью и графикой, хореографический и музыкальный классы, а также студия декоративно-прикладного творчества.

Административную зону собираются отдать для бытовых и технических помещений. В этой же части здания будет располагаться администрация центра.

Глава Депстроя также отметил, что вокруг здания планируется сформировать новое качественное общественное пространство.

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