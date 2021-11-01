"Московский патруль": жителя столицы завалило мусором, который он собирал в своей квартире

Столичным спасателям пришлось вскрывать дверь и вытаскивать из-под завала вещей мужчину, который превратил свою жилплощадь в настоящую свалку.

В экстренные службы позвонили соседи, услышавшие крики мужчины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

