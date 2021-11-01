Врач рассказал, как не отравиться на курорте за рубежом

На египетском курорте Хургада из местного отеля с отравлением госпитализировали более 40 туристов. Помимо россиян, также пострадали граждане Эстонии и Чехии. Гостиницу закрыли на неопределенный срок, а ее шеф-повара задержали. Выясняем, чем могли отравиться туристы и как вести себя на отдыхе за рубежом, чтобы не оказаться на больничной койке.



Отравление в отеле

Фото: телеграм-канал Mash

Первые сообщения об отравлении туристов в Хургаде появились 30 октября. В посольстве России в Египте рассказали, что, по имеющимся у них сведениями, в больницу попали 40 россиян, проживавших в пятизвездочном отеле AMC Royal.

Вместе с тем в египетской Генпрокуратуре уточнили, что с отравлением госпитализировали 47 человек. Из них, по данным ведомства, из РФ было 29 туристов, еще 14 путешественников из Эстонии и четверо из Чехии. С кухни отеля и из холодильников специалисты взяли образцы еды и напитков для проведения анализов. Также сотрудники египетской Генпрокуратуры опросили свидетелей, персонал и врачей.





из сообщения пресс-службы египетской Генпрокуратуры Допрошенные Генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого Генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку.

Директора отеля отстранили от работы на три месяца. При этом саму гостиницу закрыли на неопределенный срок. Об этом рассказал помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы. По его словам, во всех египетских отелях проводятся регулярные проверки, а также соблюдаются гигиенические стандарты и меры предосторожности.

"Но случаются и человеческие ошибки, это произошло и в Хургаде", – подчеркнул он.

Чиновник добавил, что отель останется закрытым, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям. Генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан подтвердил, что в гостинице проходит проверка, для новых заездов она закрыта.





Ихаб Вахдан генеральный директор филиала компании Tez Tour в Египте Все, кто находится уже там, будут переселены. Отель откроют для новых бронирований после получения разрешения от египетских властей.

Что касается самочувствия госпитализированных россиян, то по состоянию на 1 ноября все они были выписаны. Об этом сообщили в посольстве России в Египте.

"По имеющейся информации, все российские туристы, госпитализированные в египетском курортном городе Хургада с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны", – говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также уточнили, что россиян, пожелавших покинуть отель AMC Royal, туристические операторы разместили в других гостиницах. В свою очередь, в Роспотребнадзоре выразили готовность оказать юридическую поддержку туристам, пострадавшим от отравления в Египте.



Фото: телеграм-канал Mash

"Полнейшая антисанитария"

Отравление отдыхающих в Хургаде могло произойти из-за водопроводной воды, предположила в беседе с изданием "Бизнес Online" одна из пострадавших, туристка Елена Сергеева. По словам женщины, незадолго до первых симптомов она прополоскала рот и умылась водой из-под крана. Сергеева также отметила, что у пострадавших наблюдалась высокая температура, тошнота, рвота и диарея.

Ее супруг Азат Сабиров добавил, что на отдых в Египет вместе с женой улетели его 6-летний сын и теща. По словам мужчины, он связался с семьей после их прибытия на курорт. Родственники были в шоке от состояния отеля, кухни, номеров, санузлов, утверждает Сабиров.

"У меня есть фотографии, где кулеры для питья, которые в коридорах стоят, все в плесени, грязные. Раковины, унитазы треснутые, в ванной комнате, где душевые, тоже все в плесени", – заявил мужчина.





Азат Сабиров В ресторане, где так называемый all inclusive, пищу раздавали в одноразовой посуде. Грязь была на кухне, в баре, на полу слякоть, то есть антисанитария полнейшая.

Вместе с тем в пресс-службе Роспотребнадзора назвали возможную причиной отравления туристов. "По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба", – пояснили в ведомстве.

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с Москвой 24 предположил, что причиной отравления туристов в отеле Хургады, вероятно, стало нарушение санитарных норм на кухне.

"У туристов пищевая токсикоинфекция. Не бактерии попали в еду, а в еде были токсины бактерий. Отсюда такие яркие симптомы в виде тошноты, диареи и высокой температуры в течение 1–2 дней. А затем организм справился с токсинами", – заявил эксперт.

По его словам, вероятнее всего, загрязнена была именно еда, а не вода.



Правила безопасности на курорте

По словам врача-гастроэнтеролога Никиты Харлова, в таких регионах, как Египет, где санитарные стандарты ниже, чем в России, туристам стоит самостоятельно уделять внимание своей безопасности.





Никита Харлов врач-гастроэнтеролог На отдыхе в гостинице вы готовите пищу не сами и нет гарантии, что там соблюдаются все правила. Нет гарантий, что фильтрация воды и ее обработка соответствуют нормам. Поэтому по возможности стоит пить бутилированную воду или в крайнем случае кипяченую.

Также специалист призвал туристов тщательно мыть фрукты, купленные на местных рынках. Например, бутилированной водой. Во время еды врач рекомендовал очищать кожуру, чтобы минимизировать риски отравления. Еще одно важное правило – нужно стараться не глотать воду во время купания, указывает специалист.

"Это довольно сложно сделать на практике, но в бассейне нужно избегать заглатывания во время плавания. В любом случае уточните, чтобы бассейн был оснащен системой озонирования воды", – добавил он.

Помимо этого, гастроэнтеролог призвал туристов на отдыхе в Египте не объедаться, а питаться умеренно. "Это более южный регион, там живет другая микрофлора. Местное население привыкло к этой микрофлоре. Зачастую российский турист, прибывая в Египет, начинает пробовать все продукты подряд, с перееданием", – сетует эксперт.

В таких случаях самое легкое, с чем сталкиваются отдыхающие, – это "диарея путешественника", заключил специалист.