Прокуратура Египта расследует отравление российских туристов в отеле в Хургаде

31 октября, 22:50
Фото: Christina Rizk/TASS
Египетская генпрокуратура расследует инцидент с отравлением 47 туристов, большинство из которых россияне, в одной из гостиниц Хургады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там уточнили, что всего в больницах находятся 29 туристов из России, 14 из Эстонии, и четверо из Чехии. Правоохранители отобрали в отеле образцы блюд и напитков отеля для специального анализа, а также опросили свидетелей, персонал и врачей, наблюдающих за госпитализированными.
"Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что директор отеля был отстранен от работы на три месяца.
31 октября стало известно об отравлении российских туристов в отеле AMC Royal hotel в Хургаде. По данным властей Египта, всего в больницу обратились 40 человек. 36 из них продолжают лечение, четверых выписали. Состояние пострадавших остается удовлетворительным.
В Федерации туристических палат Египта сообщили, что отель, где произошел инцидент, закрыт на неопределенный срок. Консульство РФ отслеживает данную ситуацию.
После отравления в отеле Египта в больнице остаются около 20 россиян
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