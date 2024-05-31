МО РФ: российские системы ПВО пресекли атаку дрона ВСУ в Татарстане

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Силы противовоздушной обороны России ликвидировали в воздушном пространстве Татарстана беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атака была пресечена утром 31 мая. Украинские военные пытались нанести удар по территории РФ с помощью беспилотника самолетного типа.

Ранее стало известно, что работу аэропорта Казани ограничивали 31 мая с 05:57 по московскому времени, а Нижнекамска – с 06:24. Кроме того, на предприятиях в отдельных районах Казани прозвучали звуки сирены, означающие необходимость эвакуации.

Однако уже в 08:30 по московскому времени в Казани и Нижнекамске сняли все временные ограничения. В Казани за этот период на запасной аэродром Курумоч в Самаре ушли два воздушных судна.