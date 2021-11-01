Практически все российские туристы, желающие покинуть египетский отель, переселены

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Практически все российские граждане, желающие покинуть египетский отель, в котором произошло массовое отравление, переселены. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на атташе Генерального консульства в Египте Алексея Жиляева.

"Пострадали около 40 человек. Все желающие переехать из отеля практически переселены, оставшиеся переедут до сегодняшнего вечера", – заявил Жиляев.

По его словам, некоторые пострадавшие захотели остаться в том же отеле. Дипломат отмечает, что это связано с популярностью места среди кайтеров и серферов. Туристы, письменно отказавшиеся менять отель, смогут остаться в нем.

Новых клиентов отель не принимает, добавил Жиляев. По решению министерства туризма Египта отель будет закрыт после того, как закончится время пребывания его нынешних постояльцев.

Атташе отметил, что к вопросам питания туристов, пожелавших остаться в отеле, где произошло отравление, сейчас есть вопросы. Ведется проверка.

"По вопросу компенсаций пострадавшим будут проведены консультации с российскими Роспотребнадзором, Министерством туризма и туристическими компаниями. Пока такой информацией консульство не обладает", – пояснил дипломат.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что возможной причиной отравления туристов могли стать плохо промытые овощи или рыба.

"Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов. По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба", – цитирует ведомство РИА Новости.

Об отравлении нескольких десятков российских туристов в отеле AMC Royal hotel в Хургаде стало известно 31 октября. По данным властей Египта, всего в больницу обратились 47 человек.

Расследованием инцидента занимается египетская Генпрокуратура. Уголовное дело по факту отравления российских туристов по части 1 статьи 238 УК РФ возбуждено Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан.

