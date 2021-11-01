Практически все российские туристы, желающие покинуть египетский отель, переселены

01 ноября, 22:25
Фото: телеграм-канал Mash
Практически все российские граждане, желающие покинуть египетский отель, в котором произошло массовое отравление, переселены. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на атташе Генерального консульства в Египте Алексея Жиляева.
"Пострадали около 40 человек. Все желающие переехать из отеля практически переселены, оставшиеся переедут до сегодняшнего вечера", – заявил Жиляев.
По его словам, некоторые пострадавшие захотели остаться в том же отеле. Дипломат отмечает, что это связано с популярностью места среди кайтеров и серферов. Туристы, письменно отказавшиеся менять отель, смогут остаться в нем.
Новых клиентов отель не принимает, добавил Жиляев. По решению министерства туризма Египта отель будет закрыт после того, как закончится время пребывания его нынешних постояльцев.
Атташе отметил, что к вопросам питания туристов, пожелавших остаться в отеле, где произошло отравление, сейчас есть вопросы. Ведется проверка.
"По вопросу компенсаций пострадавшим будут проведены консультации с российскими Роспотребнадзором, Министерством туризма и туристическими компаниями. Пока такой информацией консульство не обладает", – пояснил дипломат.
В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что возможной причиной отравления туристов могли стать плохо промытые овощи или рыба.
"Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов. По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба", – цитирует ведомство РИА Новости.
Об отравлении нескольких десятков российских туристов в отеле AMC Royal hotel в Хургаде стало известно 31 октября. По данным властей Египта, всего в больницу обратились 47 человек.
Расследованием инцидента занимается египетская Генпрокуратура. Уголовное дело по факту отравления российских туристов по части 1 статьи 238 УК РФ возбуждено Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан.
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