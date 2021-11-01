В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления туристов в отеле Хургады

19:03
СК по Татарстану завел уголовное дело после отравления россиян в Египте
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления российских туристов в одном из отелей египетского курорта. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.
"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.
Об отравлении нескольких десятков российских туристов в отеле AMC Royal hotel в Хургаде стало известно 31 октября. По данным властей Египта, всего в больницу обратились 47 человек.
Расследованием инцидента занимается египетская Генпрокуратура. Правоохранители отобрали в отеле образцы блюд и напитков отеля для специального анализа, а также опросили свидетелей, персонал и врачей, наблюдающих за госпитализированными.
Всех отравившихся в отеле Хургады россиян выписали из больницы
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