Препарат "Мир 19" противопоказан пациентам с тяжелым течением COVID-19

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Препарат против коронавируса "Мир 19" разрешен для применения среди пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. При этом он противопоказан при беременности, грудном вскармливании, а также тяжелом течении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инструкцию к лекарству.

Курс лечения новым препаратом составляет 14 дней. Применять "Мир 19" необходимо ингаляционно дважды в день. Перерыв между введением лекарства должен составлять 7–8 часов.

Отдельно в инструкции указано, что "Мир 19" назначается для применения в условиях стационара.

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало лекарство от коронавируса "Мир 19" накануне, 22 декабря. Оно разработано Федеральным медико-биологическом агентством (ФМБА).

В ноябре в России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19. Разработка получила название "Арепливир". Производство лекарства анонсировали на декабрь 2021 года.