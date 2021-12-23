В России выявили 25 667 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За минувшие сутки в России подтвердили 25 667 новых случаев коронавирусной инфекции. В 1 971 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
На Москву пришлось 3 062 случая, на Санкт-Петербург – 2 198, на Московскую область – 959, на Красноярский край – 601, на Пермский край – 593, на Свердловскую область – 584, на Иркутскую область – 561, на Челябинскую область – 560, на Самарскую область – 559, на Краснодарский край – 540, на Ростовскую область – 521, на Алтайский край – 484, на Хабаровский край – 462, на Омскую область – 456, на Приморский край – 452.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 318 650 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,06%, Республике Тыва – 0,06%, Удмуртской Республике – 0,1%.
От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 1 002 человека, за весь период пандемии умер 301 271 человек. За минувшие 24 часа в стране выздоровели 41 645 человек, за все время – 9 139 166.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19". Пока его будут применять только в больницах.
"Мир 19" разработали в Институте иммунологии. Он состоит из двух компонентов, действует на участок генома коронавируса и не дает вирусу размножаться.
Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
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