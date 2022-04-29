"Доктор 24": 5 способов сделать кофе полезнее

Что люди обычно добавляют в кофе? Сахар, сливки, молоко делают кофе калорийнее, поэтому врачи-диетологи предлагают необычные и полезные добавки.

По их словам, они снизят риск заражения COVID-19, улучшат пищеварение и замедлят старение кожи. Среди этих добавок – яйца и грибы. Об этом – в программе "Доктор 24".