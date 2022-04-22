Военных РФ наградили за проявленное на Украине мужество

В главном госпитале Росгвардии наградили военнослужащих, которые проявили мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине. В больницу приехали помощник директора Росгвардии генерал-майор Юрий Котов, начальник Главного управления подразделений полиции специального назначения генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов и телерадиоведущий Владимир Соловьев.

Военным вручили орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медаль "За отвагу" и медаль Жукова. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

