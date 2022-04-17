Болгария запретила российским судам входить в порты Черного моря

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Болгария запретила судам под российским флагом заходить в порты Черного моря. Об этом сообщает RT.

"Всем судам, зарегистрированным под российским флагом... запрещен доступ в болгарские морские и речные порты", – указано в обращении Морской администрации страны.

Ограничение накладывается и на те суда, которые после 24 февраля сменили российский флаг на символ любого другого государства или зарегистрировались в другой юрисдикции.

В анонсированных правилах предусмотрены исключения. Так, по-прежнему причаливать смогут суда, терпящие бедствие и нуждающиеся в гуманитарной помощи, а также перевозчики энергоносителей, продуктов питания и лекарств в страны ЕС.

Накануне стало известно, что порты для российских судов закроет Италия. Эта мера вступает в силу с 17 апреля, причем суда, которые уже в портах страны, должны покинуть ее после завершения коммерческой деятельности.