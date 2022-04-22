ВС РФ поразили 13 военных объектов Украины за сутки – Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 13 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, были поражены два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники. Также Вооруженным силам России удалось уничтожить до двух рот националистов и 27 единиц бронетехники.

"Кроме того, в населенном пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ", – добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны заявили, что российские силы овладели арсеналом украинских военных в Харьковской области. В ведомстве отметили, что на складах обнаружили боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями, которыми поражали жилые кварталы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

