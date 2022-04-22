Мэра украинской Балаклеи обвинили в госизмене

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Мэра украинского города Балаклеи Ивана Столбового обвинили в государственной измене и коллаборационизме. Об этом заявили в офисе генпрокурора Украины.

"Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о подозрении Балаклейского городского главы в государственной измене и коллаборационной деятельности (часть 2 статья 111, часть 5 статья 111-1 УК Украины)", – отмечается в заявлении ведомства в Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ноябре 2015 года Столбовой был назначен Балаклейским городским председателем Изюмского района Харьковской области. В марте текущего года во время проведения спецоперации ВС РФ он принял решение перейти на сторону врага.

"Он дал добровольное согласие на исполнение полномочий городского главы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления", – отмечается в сообщении.

В офисе генпрокурора уточнили, что 28 марта подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению к военным РФ и к России в целом.

"В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военными РФ, а также о том, что ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе", – говорится в сообщении.

Ранее Курский областной суд приговорил экс-главу районного ОМВД Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии по делу о госизмене. Уточнялось, что сам полицейский свою вину так и не признал. По данным ФСБ, он был привлечен к сотрудничеству с одним из подразделений Службы безопасности Украины: передавал туда данные, являвшиеся государственной тайной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.