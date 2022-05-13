Эксперты рассказали, как выбрать качественную защиту от насекомых

Более 80 человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье за месяц. Это в три с половиной раза больше, чем в 2021 году за тот же период. При выезде на природу специалисты рекомендуют применять специальные средства для защиты от насекомых.

Какое средство выбрать? И на что обратить внимание при покупке? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

