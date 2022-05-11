Синоптик предупредил о возвращении холода в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что с четверга, 12 мая, и до следующего вторника, 17 мая, в столице будет облачная погода с дождями.

Ранее из-за ветра в столичном регионе был продлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует 11 мая с 09:00 до 21:00 в Москве и Московской области. В этот период порывы ветра, по данным Гидрометцентра, могут достигать 18 метров в секунду.

По словам Цыганкова, наиболее сильный дождь в столице ожидается 12 мая. В остальные дни осадки будут небольшими, уточнил синоптик.

"Днем 12 мая температура будет в пределах +15…+18 градусов. В пятницу тоже температура составит +15….+18. В субботу ожидается +14…+19. В воскресенье будет +12…+17", – рассказал Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Уже в понедельник-вторник холод вернется. Ветер опять повернет на северо-западный, северный, и будет понижение температуры. 16 мая предварительно прогнозируется +11…+16 градусов днем. 17 мая будет +10…+15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал наступление климатического лета в Москве в самом конце последнего месяца весны. Синоптик уточнил, что жаркую погоду можно ждать не раньше 28–29 мая.

