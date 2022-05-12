Специальная военная операция на Украине идет по графику – постпред РФ при ЕС

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Специальная военная операция на Украине проводится по графику, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Она не такая быстрая, как некоторые люди хотели бы в России, она продолжается с определенной скоростью с учетом различных аспектов ситуации на Украине", – сказал он в интервью Sky News, которое проходило на английском языке.

Дипломат подчеркнул, что специальная военная операция включает необходимость защищать российские войска, союзников из Донецкой и Луганской народных республик, а также гражданское население.

По мнению Чижова, если бы ВС РФ взяли за образец Соединенные Штаты и другие западные страны, то к настоящему моменту они прошлись бы по Украине несколько раз "паровым катком". Дипломат подчеркнул, что у России нет и никогда не было намерений захватить украинские территории.

Постпред РФ в Евросоюзе считает, что рано или поздно ситуация на Украине будет урегулирована путем переговорного процесса. Он добавил, что накачивание Киева оружием никак не поможет мирному разрешению конфликта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада. Он подчеркнул, что западные страны пытаются подавлять самыми грубыми методами государства, которые проводят самостоятельный курс во внутренней и внешней политике.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

