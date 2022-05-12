Названа возможная деятельность Улюкаева после освобождения

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает маловероятным возвращение экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева на государственную службу сразу после освобождения из колонии. Об этом он рассказал "Ленте.ру".

Гращенков отметил, что препятствием для восстановления на госслужбе для Улюкаева может стать сам факт заключения в колонии, а также ограничение по статье о взяточничестве, по которой его осудили.

"Только что освободившегося бывшего министра не комильфо сразу принимать на какие-то важные госдолжности. Скорее всего, если он каким-то образом системе потребуется, то это будет осуществляться через какие-то прокладочные контуры, частные фирмы или институты", – считает эксперт.

Он не исключил, что компетенция Улюкаева сейчас будет востребована, поскольку он был министром экономического развития в момент наибольшей либерализации системы и хорошо знает, куда и что инвестировалось и по каким схемам.

Досрочное освобождение Улюкаева Гращенков связывает с решением правящих элит прибегнуть к помощи экс-министра в связи с экономическим кризисом. В то же время он предполагает, что это может быть банальным совпадением.

"Все версии имеют место, одна другую может дополнять: подошло время, попросил кто надо и в целом наверху оценили, что он может быть полезен", – сказал политолог.

Также, по его мнению, вряд ли Улюкаев откажется сотрудничать с государством.

Алексей Улюкаев был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к 8 годам тюрьмы. Также ему назначили штраф в размере 130 миллионов рублей и лишили возможности занимать госдолжности в течение 8 лет после выхода из тюрьмы.

27 апреля 2022 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного. Оно вступило в силу 12 мая. ФСИН и прокуратура не стали обжаловать данное решение.

12 мая экс-министр покинул территорию колонии на автомобиле Land Rover. Общаться с журналистами он не стал.

