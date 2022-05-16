Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника, 16 мая.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на новой рабочей неделе природа отбросит климат Москвы на три недели назад. В конце семидневки в столице ожидаются заморозки до -2 градусов.

Теплая погода, по предварительным расчетам, придет в Москву в середине третьей декады мая. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.