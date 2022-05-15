Синоптик предупредил о заморозках в столице в конце следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 20 мая ожидаются заморозки до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на пятницу распогодится и могут ударить заморозки, до -2...+3, днем небольшие дожди и -+10...+15 градусов", – рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что на предстоящей неделе природа отбросит климат Москвы на три недели назад.

Май 2022 в Москве, по данным метеорологов, может войти в историю наблюдений как один из самых холодных. Температура воздуха в первой декаде месяца отставала от нормы почти на полтора градуса.

Кроме того, к середине следующей недели среднесуточная температура будет ниже многолетних значений на четыре градуса. Синоптики посоветовали дачникам не спешить с высадкой рассады, так как земля еще не достаточно прогрелась.

