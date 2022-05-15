Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В воскресенье, 15 мая, в Москве прогнозируется сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по городу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет 15 мая с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость движения и избегать внезапных маневров на дороге. Также водителям посоветовали парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.
Май 2022 в Москве, по данным метеорологов, может войти в историю наблюдений как один из самых холодных. Температура воздуха в первой декаде месяца отставала от нормы почти на полтора градуса.
Кроме того, к середине следующей недели среднесуточная температура будет ниже многолетних значений на четыре градуса. Синоптики посоветовали дачникам не спешить с высадкой рассады, так как земля еще не достаточно прогрелась.
Москвичей призвали к аккуратности из-за порывистого ветра
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